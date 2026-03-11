El Concello asesorará a los vecinos sobre las tarifas en Fraga do Alén

El Concello de Lalín ha comenzado a remitir a los vecinos, que mostraron su interés de hacerse con espacios en el camposanto, una carta informativa en la que se comunica el estado de la tramitación de las solicitudes para la obtención de unidades de enterramiento en el Cementerio Municipal Fraga do Alén, así como los costes orientativos y el procedimiento de pago establecido en la ordenanza municipal. Por el momento no se han facilitado un balance, que el pasado mes de noviembre rondaba el centenar de demandas.

En el documento se informa a las personas solicitantes de que, una vez publicada la correspondiente ordenanza fiscal y revisadas las solicitudes presentadas, el ayuntamiento procede a comunicar los detalles iniciales del proceso. Entre la información incluida figuran el tipo de unidad solicitada, el número de unidades y el número asignado para el sorteo que determinará la adjudicación final de los espacios.

En el caso concreto de las unidades de tipo doble columna, el importe orientativo establecido asciende a 7.500 euros por unidad, segundo el estipulado en la normativa municipal. El pago se realizará en cuatro plazos, distribuidos a lo largo del proceso de ejecución de las obras. Así, el 30% se abonará en el momento de la solicitud, el mismo porcentaje cuando se ejecute la mitad de la obra, otro 30% con la finalización de los trabajos de las unidades de enterramiento y el 10% restante cuando los espacios estén disponibles para las personas adjudicatarias.

Para una unidad estándar, esto supone tres primeros pagos de 2.250 euros cada uno y un último plazo de 750 euros. La autoliquidación de la tasa deberá realizarse a través de la sede tributaria municipal, siguiendo las indicaciones establecidas en la ordenanza reguladora de los servicios de cementerios locales.

Transparencia

Con el objetivo de facilitar el proceso y resolver posibles dudas, el ayuntamiento habilitó además un servicio de atención a las personas interesadas, que funcionará mediante cita previa y se podrá solicitar en el número de teléfono 986 18 10 37.

Noticias relacionadas

Desde el gobierno municipal se destaca que esta comunicación pretende informar con transparencia a los vecinos sobre los pasos administrativos, los costes aproximados y el calendario de pago, permitiendo a las personas solicitantes planificar con antelación a tramitación de las unidades de enterramiento en el cementerio municipal situado en la zona de A Romea.