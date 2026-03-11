Canastas Contra el Cáncer Infantil este fin de semana en el Manuel Coto Ferreiro

Los próximos 14 y 15 de marzo el Club A Estrada Basket participará en la cuarta edición de Canastas Contra el Cáncer Infantil, convirtiendo su energía en las canchas en fondos para impulsar proyectos de investigación que curen esta enfermedad que cada año es diagnosticada en 1.600 niños de nuestro país.

«Sumarnos en nuestro primer año como club a Canastas Contra el Cáncer Infantil nos pareció muy importante. Lo vivimos como una reivindicación solidaria y de unión del mundo del baloncesto, que concebimos como un espacio para la colaboración y el compañerismo; sentimos que así acompañamos a los niños que luchan cada día contra la enfermedad, y aportamos nuestro apoyo a la investigación para encontrar una solución definitiva», comenta Marga Maïssa, presidenta del A Estrada Basket, quien además invita a todos los estradenses a acercarse este fin de semana al Coto Ferreiro. «El sábado por la tarde tendremos encuentros de infantil masculino, de mini mixto y senior femenino. El domingo celebraremos jornada baby por la mañana». Canastas Contra el Cáncer Infantil es un movimiento colaborativo impulsado por la Fundación Unoentrecienmil con el apoyo de la Federación Española de Baloncesto, cuya recaudación se obtiene en base a los puntos que marcan los equipos participantes.