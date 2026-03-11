Del campo al Campus: Rabiosa lleva la sidricultura a la UVigo

Las instalaciones de Sidra Rabiosa, situadas en la parroquia estradense de Pardemarín, se convirtieron ayer en escenario de una jornada formativa organizada en colaboración con la Universidade de Vigo. La actividad reunió a estudiantes y profesores vinculados al Máster y al Grado de Turismo con el objetivo de conocer de cerca el funcionamiento de la sidrería local y reflexionar sobre el potencial que proyectos de este tipo tienen para dinamizar el medio rural.

José Antonio Fraiz, coordinador de un Máster Universitario y del Doctorado en Turismo de la UVigo fue, junto a Orlando Villamayor, uno de los principales impulsores de la visita. Esta permitió a los participantes recorrer las plantaciones de manzanos, conocer las instalaciones de producción y acercarse al proyecto que impulsa el productor estradense.

Fraiz, además de ser catedrático, es vecino de la parroquia de Codeseda, de ahí su interés por la visita a su tierra. Para él, este tipo de actividades permite a los estudiantes comprender cómo la producción agroalimentaria puede convertirse también en un recurso turístico. «Organizamos esta salida de campo para que los estudiantes vean cómo la producción de un producto como la sidra puede ampliarse a actividades de carácter turístico, algo similar a lo que ocurre con el vino. Hace varios años ya realizamos actividades que vinculaban la producción de sidra con el turismo en la parroquia vecina de Ribela», explica.

En total participaron doce personas, entre estudiantes del grado y el máster en Turismo y varios docentes. Durante el recorrido, que tuvo carácter práctico y explicativo, los asistentes pudieron conocer las variedades de manzana empleadas, el proceso de producción de la sidra y las distintas líneas de trabajo que desarrolla la empresa.

El responsable de la sidrería, Orlando Villamayor, explicó que el objetivo de la actividad era mostrar una visión más global de su proyecto. «No hablamos únicamente de cómo se elabora la sidra, sino de cómo se construye una experiencia de calidad en torno a la sidricultura», señala. La jornada incluyó un paseo por las plantaciones de manzanos y una explicación detallada sobre el proceso de elaboración. «También les presentamos otros productos que forman parte del proyecto, como la ginebra o el vinagre, antes de finalizar con una cata de sidra acompañada de productos gastronómicos de la tierra», añadió.

Según Villamayor, la intención es que los visitantes comprendan todo el recorrido del producto, y entiendan la importancia de ser sostenibles: «Nuestra idea es que se entienda todo el proceso, desde la producción de la manzana hasta su transformación en sidra y su posterior comercialización. La sostenibilidad también es fundamental hoy en día, y aquí trabajamos de forma ecológica y artesanal, y además compensamos la huella de carbono que generamos en nuestra actividad».

Además de la experiencia, la visita busca también generar nuevas ideas entre los estudiantes, que deberán desarrollar trabajos de investigación vinculados al turismo. «Una de mis alumnas elaboró hace unos años un proyecto académico en el que planteaba la creación de productos turísticos vinculados a la sidra. De ahí surgió en gran parte la idea de la ruta de la sidra», afirma el catedrático. «Los alumnos asocian la sidricultura sobre todo con Asturias, pero pudieron comprobar que aquí también existe una producción importante de manzana y sidra. Además, tras la pandemia este tipo de propuestas vinculadas al bienestar y la naturaleza ganaron todavía más relevancia, y A Estrada tiene mucho potencial para crear ofertas turísticas», destacó.