El BNG solicita que el Cine Lalín se rehabilite como Casa da Cultura

El BNG de Lalín retoma su propuesta electoral de las pasadas elecciones en la que apuesta decididamente por hacerse para para los vecinios el edificio del antiguo Cine Lalín y convertilo en una Casa da Cultura, céntrica, multifuncional y punto de referencia para las distintas expresiones culturales lalinenses. Su responsable local, Mari Fernández, está convencida de que en estos momentos se dan las circunstancias para adquirir este inmueble y restaurarlo para ejecutar un proyecto esencial para dinamizar los movimientos culturales de nuestro ayuntamiento y que incluso ayudaría la dárlle vida al centro de la villa.

Los nacionalistas señalan que llevan tiempo valorando esta operación, que integraría en el patrimonio municipal uno de los edificios simbólicos del casco urbano. Considera este inmueble como «un espazo ideal para conferencias, cursos, exposicións, concertos, teatro, cine e múltiples actividades de ocio e cultura». Insiste en que su localización es idónea y subraya que en una encuesta de su partido, en 2015, el 55% de los vecinos apostaba por la restauración de este edificio en vez del Manuel Rivero.

Noticias relacionadas

«O antigo cine de Lalín merece esa operación, pola súa ubicación, a súa simboloxía e a importancia que ten para os veciños de Lalín que en algún momento das súas vidas acudiron alí a ver unha película», afirma Fernández, quien apunta que sería preciso acometer la renovación de la fachada, manteniendo su estructura. El imueble está en manos de una entidad bancaria.