El BNG exige una reforma integral del CEIP Nosa Señora da Piedade

El BNG de Vila de Cruces reclama a la Xunta una reforma integral del CEIP Plurilingüe Nosa Señora da Piedade y le acusa de optar por soluciones provisionales ante un problema «estrutural». A su juicio, las actuaciones anunciadas por la Consellería de Educación, como la reparación puntual de la cubierta del edificio de infantil, «pode ser un parche para o curso actual, mais claramente insuficiente para adaptarse ás necesidades que require o centro o vindeiro curso».

«A situación do centro non mellora, senón que empeora curso a curso mentres a Xunta evita afrontar a solución de fondo», advierte su portavoz municipal, Álex Fiúza. Indica que el pasado 25 de febrero la diputada Ariadna Fernández registró una iniciativa en el Parlamento gallego para instar a la Xunta a intervenir. Entre las deficiencias denunciadas figuran goteras, humedades en Infantil, una caldera obsoleta y la falta de espacios cubiertos.