Política local
El BNG exige el informe sobre los árboles de la Avenida do Parque
Redacción
El BNG de Silleda denuncia «falta de transparencia» del gobierno municipal por no facilitar el informe técnico sobre el estado de los árboles de la Avenida do Parque. La formación nacionalista recuerda que la alcaldesa afirmó en el pleno del 16 de octubre de 2025 que ese documento existía y estaba en poder del Concello, «mais a realidade é que non aparece en ningún expediente municipal».
El Bloque registró el 4 de febrero una primera solicitud oficial para acceder al informe y, tras varias semanas sin respuesta, presentó una segunda instancia el pasado 2 de marzo reiterando la petición. A día de hoy, añade, el gobierno local no ha entregado la documentación ni contestado por escrito a las solicitudes de los nacionalistas.
Su portavoz, Erea Rey, considera que esta situación es inadmisible: «Se o informe existe, debería estar no expediente. Se non existe, a alcaldesa mentiu no pleno. En calquera dos dous casos, a situación é inadmisible», concluye. Sostiene, además, que la ausencia de ese documento impide aclarar con qué criterios técnicos se adoptaron las decisiones sobre la tala prevista en la zona y si se ajustan al acuerdo aprobado por la corporación municipal.
Por último, critica que el ejecutivo no haya respetado el acuerdo plenario –no vinculante– aprobado el 16 de octubre para limitar la tala a los ejemplares enfermos y no recuperables.
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
- El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
- Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña