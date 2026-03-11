El BNG exige el informe sobre los árboles de la Avenida do Parque

El BNG de Silleda denuncia «falta de transparencia» del gobierno municipal por no facilitar el informe técnico sobre el estado de los árboles de la Avenida do Parque. La formación nacionalista recuerda que la alcaldesa afirmó en el pleno del 16 de octubre de 2025 que ese documento existía y estaba en poder del Concello, «mais a realidade é que non aparece en ningún expediente municipal».

El Bloque registró el 4 de febrero una primera solicitud oficial para acceder al informe y, tras varias semanas sin respuesta, presentó una segunda instancia el pasado 2 de marzo reiterando la petición. A día de hoy, añade, el gobierno local no ha entregado la documentación ni contestado por escrito a las solicitudes de los nacionalistas.

Su portavoz, Erea Rey, considera que esta situación es inadmisible: «Se o informe existe, debería estar no expediente. Se non existe, a alcaldesa mentiu no pleno. En calquera dos dous casos, a situación é inadmisible», concluye. Sostiene, además, que la ausencia de ese documento impide aclarar con qué criterios técnicos se adoptaron las decisiones sobre la tala prevista en la zona y si se ajustan al acuerdo aprobado por la corporación municipal.

Por último, critica que el ejecutivo no haya respetado el acuerdo plenario –no vinculante– aprobado el 16 de octubre para limitar la tala a los ejemplares enfermos y no recuperables.