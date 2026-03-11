Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ‘afouteza’ del Xesús Golmar por el Día de La Mujer

El alumnado del CEIP Xesús Golmar de Lalín conmemoró en la jornada de ayer el Día Internacional de la Mujer con una espectacular performance. Los escolares acudieron con una prenda de color morado a la pista polideportiva del colegio, donde se colocaron cuidadosamente para formar la palabra afouteza. La composición ocupó la práctica totalidad de la pista y con motivo de la ocasión esta palabra fue inmortalizada desde el cielo mediante un dron.

