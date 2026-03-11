Abren la matrícula para las aulas sobre competencias digitales

El Concello de Lalín abre del plazo para la inscripción de dos formaciones gratuitas ofertadas por Ategal en colaboración con el Centro de Iniciativas Profesionales, el próximo lunes día 16 de marzo a las 8:00 horas.

La formación Asistentes virtuais e comunicación (web e smartphone). Como utilizar o teu teléfono móbil tendrá lugar el 7 de abril de 10.00 a 13.00 horas y el 9, 14 y 16 de abril de 10.00 a 12.00 en el aula Cemit. Además se ponen a disposición de los participantes unas horas de tutorías para dudas (día 7 de abril de 13.00 a 14.00 y el día 16, de 12.00 a 14.00). La formación tiene como objetivo general capacitar las personas participantes en el uso de herramientas de comunicación digital (correo, Whastapp, vídeo llamadas, foros) para comunicarse y realizar tareas básicas en el ordenador, tablet o móvil. Se pretende que las personas mejoren su autonomía digital, aprende a comunicarse de forma fluida por web y móvil, dominar asistentes de voz para tareas diarias y reforzar la seguridad y privacidad digital.

La formación Uso do correo electrónico será el 5 de mayo de 10.00 a 13.00 horas y el 7, 12.00 y 14.00 de mayo de 10 a 12 en el aula Cemit. Las torías serán el día 5 de mayo de 13 .00a 14.00 y el día 14 de 12.00a 13.00). La formación tiene como objetivo principal que las personas participantes desarrollen habilidades básicas para crear, gestionar y utilizar una cuenta de correo electrónico, redactar y enviar mensajes de manera eficaz y aplicar buenas prácticas de seguridad y privacidad. Se pretende que las personas aprendan a crear y gestionar una cuenta de correo electrónico, redactar y enviar mensajes con seguridad y claridad, usar gmail desde varios dispositivos, compartir documentos de manera eficaz, mejorar la comunicación digital personal y profesional y conocer las buenas prácticas en comunicación online y redes sociales. Para los cursos es preciso un mínimo de 14 y un máxoimo de 21 plazas.