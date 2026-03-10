Socade trae dos campeonatos por la Feira da Pascua en abril

El Recinto Ferial de Guimarei acogerá la undécima Feira da Pascua los días 11 y 12 de abril, con una programación centrada en los concursos morfológicos de Pura Raza Árabe y Española. El evento, organizado por Socade, incluirá una ruta a caballo, bautizos hípicos y la segunda prueba puntuable del Campeonato Gallego de Enganche. n