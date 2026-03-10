Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reforma integral del pabellón de Carballedo

El Concello de Cerdedo-Cotobade invertirá cerca de 48.000 euros del Plan +Provincia en la modernización y acondicionamiento del pabellón polideportivo cubierto y la pista exterior de Carballedo. El proyecto incluye la renovación de vestuarios, la mejora de la eficiencia energética o el repintado de las zonas de juego.

