Reforma integral del pabellón de Carballedo
El Concello de Cerdedo-Cotobade invertirá cerca de 48.000 euros del Plan +Provincia en la modernización y acondicionamiento del pabellón polideportivo cubierto y la pista exterior de Carballedo. El proyecto incluye la renovación de vestuarios, la mejora de la eficiencia energética o el repintado de las zonas de juego.
