Rabiosa colabora con la Universidade de Vigo

Las instalaciones de Sidra Rabiosa, en Pardemarín, reciben hoy a BioStore y la Universidade de Vigo para mostrar su modelo de sidricultura sostenible y producción artesanal. El encuentro se centrará en la creación de experiencias de calidad y en la gestión responsable de la tierra, incluyendo la compensación de la huella de carbono.

