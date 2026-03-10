El mercado laboral envejece: los de más de 60 años superan a los menores de 30

El envejecimiento gana peso en el mercado laboral de Deza y Tabeirós-Montes. Los datos de afiliación media a la Seguridad Social del pasado enero reflejan que en el conjunto de ambas comarcas había 3.311 trabajadores de más de 60 años, frente a 2.643 menores de 30. La diferencia alcanza así los 668 afiliados y confirma una tendencia en la que los perfiles de mayor edad tienen ya más presencia que el relevo joven.

La fotografía comarcal deja además dos ritmos distintos. En Deza se concentra el mayor volumen de empleo y también la brecha más amplia: suma 15.267 afiliados, de los que 2.200 superan los 60 años y 1.660 no llegan a los 30. Son 540 más en el grupo de más edad. En Tabeirós-Montes, por su parte, el desfase es menor pero también evidente, con 1.111 mayores de 60 años y 983 menores de 30 entre sus 8.926 cotizantes, lo que deja una diferencia de 128.

Por municipios, Lalín encabeza con claridad el volumen de afiliación y también el número de trabajadores de más edad. El municipio registra 7.780 afiliados medios, con 1.058 mayores de 60 años y 868 menores de 30. Es, además, la mayor distancia de toda la zona analizada, con 190 afiliados más en el tramo de mayor edad. Le sigue A Estrada, con 7.852 activos. En este caso, los mayores de 60 años ascienden a 954 y los menores de 30 a 866, por lo que la diferencia es de 88. Aunque la brecha es más contenida que en Lalín, el dato vuelve a situar por delante a los trabajadores de más edad.

Silleda aparece como el tercer gran foco laboral de estas comarcas. Suma 3.687 afiliados, con 498 mayores de 60 años y 384 menores de 30. La distancia entre ambos grupos alcanza los 114. Muy cerca se sitúa Vila de Cruces, con 1.816 afiliados, 293 mayores de 60 y 180 menores de 30, una diferencia de 113. Entre los municipios de menor tamaño también se repite el mismo patrón. Forcarei contabiliza 1.074 cotizantes, con 157 mayores de 60 años frente a 117 menores de 30. Rodeiro reúne 868 en total, con 151 en el tramo de más edad y 96 en el más joven. En Agolada son 745 afiliados, con 132 mayores de 60 y 88 menores de 30. Y en Dozón, el municipio con menor volumen de empleo del conjunto, se registran 371 cotizantes, de los que 68 superan los 60 años y 44 son menores de 30.

El mapa que dibujan estas cifras es claro: en todos los municipios de Deza y Tabeirós-Montes hay más afiliados de más de 60 años que menores de 30. El fenómeno se da tanto en las cabeceras comarcales como en los ayuntamientos de menor tamaño y apunta a un mercado laboral cada vez más envejecido, con un relevo generacional que no alcanza por ahora el mismo ritmo que la salida de trabajadores veteranos.

Por otro lado, la afiliación extranjera a la Seguridad Social sigue ganando peso en el mercado laboral. Los datos de enero sitúan en 1.450 los cotizantes foráneos en las comarcas, lo que supone 248 más que un año antes y consolida el avance de la mano de obra llegada de otros países en el tejido productivo de la zona. Los foráneos suponen el 6% del total de activos, un punto porcentual más que hace un año.

Silleda es el ayuntamiento donde la mano de obra extranjera alcanza una mayor implantación relativa. Los 315 afiliados de nacionalidad extranjera suponen algo más del 8,5% de todos los cotizantes del municipio. Muy cerca aparece Lalín, con 639 foráneos y un peso que ronda el 8,2%. Son, además, los dos grandes focos de empleo extranjero en la zona, tanto por volumen como por incidencia sobre el conjunto del mercado laboral local. En un escalón intermedio se sitúan Rodeiro, donde los trabajadores extranjeros representan alrededor del 5,9% de la afiliación, y Vila de Cruces, con un peso próximo al 4,9%. También Agolada se mueve en esa franja, con algo más del 4,4%. Son porcentajes más moderados, pero reflejan igualmente una presencia consolidada en el tejido productivo de estos municipios.

Por debajo de esa línea quedan los concellos donde la afiliación extranjera todavía tiene una dimensión más reducida. Es el caso de Dozón, donde ronda el 3,8%, y también de A Estrada, con apenas el 3,6%. Forcarei cierra la clasificación de las dos comarcas, con algo más del 2,3%.