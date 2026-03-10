María José Rielo enseña en Ourense

La prestigiosa fagotista lalinense María José Rielo Blanco regresa a Ourense los días 13 y 14 de marzo para impartir masterclasses en el Conservatorio Profesional de la ciudad. Tras el éxito de la edición anterior, la profesora de la Esmuc y miembro de la Orquestra del Liceu de Barcelona vuelve para consolidar este espacio de aprendizaje destinado a jóvenes músicos.