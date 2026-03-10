La máquina de coser, un clásico que vuelve a estar de moda

Todo vuelve. Las modas son cíclicas y después de cierto tiempo, lo que parecía relegado al olvido se convierte en tendencia. Las nuevas generaciones lo han demostrado una y otra vez, desde el resurgir de la foto analógica, al furor por la cerámica o la música en vinilo. Ahora, lo que toca sacar del desván y desempolvar es la máquina de coser. Puede parecer mera nostalgia, pero quizás lo que se busca en realidad sea algo más trascendental. En un mundo marcado por la inmediatez, las prisas, las pantallas y el estrés, lo manual, lo físico, el disfrutar del proceso... son valores en alza. Nos permiten parar, practicar la paciencia, recordar cómo era esperar por algo.

Estos son precisamente los principales atractivos que destacan las alumnas de la estradense María Gaiteiro de sus clases de costura. Cada lunes en el local de la mercería Punto Doble, en Calvo Sotelo, un grupo de mujeres se reúne a las cinco de la tarde para aprender a emplear la máquina de coser. La mayoría de ellas ya habían tenido algún que otro contacto con esta disciplina, pero la retomaron totalmente en octubre del pasado año, cuando inició el taller. Es una clase intergeneracional, donde jóvenes y mayores comparten charlas, consejos y anécdotas mientras suena de fondo el sonido frenético de la aguja mecanizada.

Una de ellas, Isabel, nos cuenta: «Sempre tiven interese pola costura, participara xa nun obradoiro exprés de María no pasado, pero non tiña tempo para poñerme en serio. Gracias ás clases podo dedicarlle estas dúas horas á semana». Tanto ella como sus compañeras aseguran que lo más complicado es cortar la tela, ya que si no se hace concienzudamente puede resultar en una pérdida de material y de tiempo. Pero que las dificultades del proceso son parcas en comparación con la satisfacción de tener entre sus manos algo creado por ellas mismas.

«Antes nas casas había máquina, pero co tempo deixouse de usar. A revolución foron as de maletín, que son as que poden transportarse comodamente», dice Gaiteiro, la maestra, que además bromea: «Dende que abreu o Lidl e as ten en oferta, foi un boom».

No obstante, humor aparte, instructora y modista reconoce que el coser se ha puesto de moda: «Si que notamos que hai máis interese e curiosidade. Quizais a raíz da pandemia notouse o cambio de xeito máis drástico, pero xa antes estaba tendo un repunte, non só entre persoas maiores senón tamén xoves. Incluso nenas».

Las clases pueden resultar divertidas, pero desde luego que dominar la máquina no es «coser y cantar», como dice el refrán. Las alumnas de María coinciden en que una de las virtudes que más se entrena –además de la destreza con la aguja– es la paciencia. «Se a costura non queda ben hai que desfacelo e empezar de cero. Da a lata, pero aprendes a ser paciente», dice la también propulsora de la marca Nobelo. En este sentido, remarca que lo que más ha notado en los últimos tiempos en sus clases es la calma: «Antes había moita prisa, a xente quería as cousas para xa, pero agora parece que buscamos máis pouso, e desfrutar do proceso».

Para María Gaiteiro, que ha sacado su propia marca, ha ejercido de costurera y modista, y lleva ya muchos años impartiendo talleres, lo mejor de enseñar es ver cómo su alumnado descubre poco a poco el amor por la costura. Algunos, incluso, llegan a descubrir un talento y pasión que desconocían que tenían. Esa perseverancia y la satisfacción en el rostro al ver el trabajo rematado son sus mejores monedas de pago.

Así pues, si alguien quiere probar con este saber, el plazo de inscripción está abierto para un nuevo grupo los lunes por la mañana, en horario de 11.00 a 13.00 horas. A mayores, los sábados de mañana y tarde y clases de amigurumi.