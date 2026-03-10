Loriga cambia el avión por el marrón

La imagen del monumento al aviador Joaquín Loriga en Lalín ha generado sorpresa y malestar entre los vecinos este fin de semana. Desde el pasado viernes, un contenedor marrón destinado a la recogida de residuos orgánicos permanece colocado directamente sobre el pedestal de la estatua, alterando la estética de uno de los conjuntos monumentales más emblemáticos de la capital dezana..

La presencia de este elemento de mobiliario urbano sobre la base de la escultura, obra del reconocido artista Francisco Asorey, ha sido interpretada por muchos como una falta de sensibilidad hacia el patrimonio histórico y la figura del héroe de la aviación. Al cierre de esta edición el artefacto continuaba escoltando la escultura del as de la aviación española.