Lalín manda en la diana castellana

El jugador colombiano afincado en Lalín, César Arredondo, conocido en el circuito como «LaChe César», ha vuelto a situar el nombre de la capital dezana en lo más alto del podio tras su brillante actuación como jugador de dardos en el Campeonato Huella de Plata de Medina del Campo. En su tercera participación en esta prestigiosa cita castellana, el dardista logró proclamarse campeón en la categoría de tripletas, formando un equipo imbatible junto a dos compañeros de Marín. El triunfo se consumó el domingo en el Hotel San Roque, donde la puntería del colombiano y sus aliados en la modalidad de 701 les valió para alzarse con el primer puesto y un premio de 1.000 euros.

Este éxito sitúa a Arredondo en el cuadro de honor de un evento que es referencia absoluta en el calendario de PhoenixDarts, repartiendo este año 12.500 euros y reuniendo a centenares de especialistas de toda la Península. El torneo, que arrancó el viernes con las parejas y continuó el sábado con los individuales, culminó con la victoria de la tripleta liderada por el lalinense de adopción, quien demostró un estado de forma excepcional ante un nivel competitivo altísimo, compartido con figuras de la talla de Eduardo García Salcedo o Esperanza Sánchez Lara.

Su victoria no sólo es un logro personal, sino también un orgullo para la comunidad de dardistas locales que siguen de cerca su evolución desde que empezó a despuntar en los primeros torneos dezanos en los que pudo participar. César Arredondo tiene claro que los dardos son su pasión y no se pone metas después de situarse entre los mejores dardistas nacionales. Incluso tiene garantizada la continuidad en su familia después de que su hijo se proclamase flamante subcampéon mundial de la especialidad en categoría infantil.

Tras levantar el trofeo en tierras vallisoletanas junto al resto de la tripleta, Arredondo no descansa y ya está sopesando su participación en el próximo torneo en Zamora para aprovechar su actual racha ganadora junto a sus equipo pontevedrés. El propio dardista valoró la magnitud de su hazaña en Medina del Campo destacando la exigencia del evento: «Fue una competición muy difícil porque es el mejor torneo con diferencia por el nivel de los jugadores. Incluso algunos de ellos son profesionales», explicó. Con la vista puesta en nuevos retos, el colombiano sigue consolidando su trayectoria en los dardos electrónicos, demostrando que su brazo está a la altura de los mejores del circuito nacional.