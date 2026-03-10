Lalín apuesta por el ‘Altar do Sol’ para la observación del eclipse de agosto

El alcalde de Lalín, José Crespo, visitó el Altar do Sol de Alperiz acompañado por el catedrático de astronomía José Ángel Docobo, por el profesor Luca Picotti, del Observatorio Astronómico Ramón Aller de la USC, y por la concejala de Cultura, Begoña Blanco, en una visita que se encuadra en los preparativos de las actividades que el Concello pretende organizar por el eclipse total de sol del 12 de agosto.

Durante el encuentro se puso de relieve el valor de este enclave de la parroquia de Alperiz, que se encuentra dentro de la zona de totalidad del eclipse en el término municipal, concretamente en las parroquias del noreste. Según confirmó Docobo, la localización permitirá observar el fenómeno con alrededor de 20 segundos de sombra total, un tiempo significativo para la observación de este acontecimiento astronómico. Docobo explicó también que en las próximas fechas realizará cálculos más precisos para evaluar las condiciones óptimas de visualización del eclipse en este lugar, teniendo en cuenta además la singularidad del Altar do Sol, un elemento de la cultura megalítica declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en los años 70.

Por su parte, el alcalde avanzó que el ayuntamiento prevé organizar en este enclave un programa de actividades paralelas alrededor del eclipse, que incluirá explicaciones divulgativas en el propio lugar, pequeñas charlas científicas y propuestas de ocio vinculadas a la observación de este fenómeno que además coincide con la día de máximo esplendor de las Perseidas. Destacó que se trata de un acontecimiento excepcional desde el punto de vista histórico y científico, ya que el anterior eclipse total visible en Galicia se produjo en el año 1905, mientras que el siguiente no tendrá lugar hasta el 12 de septiembre de 2053

La elección del Altar do Sol de Alperiz como escenario para estas actividades también responde a su fuerte simbolismo histórico y cultural, ya que se trata de uno de los elementos más singulares de Galicia relacionados con la antigua relación de las comunidades con el movimiento del sol. Este altar rupestre, también conocido como Ara Solis, forma parte de una tradición más amplia de santuarios solares de la Península Ibérica y presenta una orientación topográfica deliberada hacia fenómenos solares concretos. Entre ellos destacan los equinoccios de primavera y otoño, cuando el día y la noche tienen la misma duración, y también posibles alineamientos con los solsticios de verano e invierno, los días más largo y más corto del año.

Su función estaría vinculada tanto a la observación astronómica como a rituales ceremoniales, sirviendo cómo referencia para el seguimiento del ciclo solar y para la organización del calendario agrícola y festivo de las comunidades castreñas. Este control del calendario solar también implicaba una dimensión simbólica y política, ya que permitía a las élites de la época ejercer autoridad espiritual y práctica sobre la comunidad.

El ayuntamiento considera que la celebración del eclipse en este espacio permitirá combinar divulgación científica, puesta en valor del patrimonio y promoción cultural del territorio, situando además la parroquia de Alperiz como uno de los puntos de referencia en Galicia para la observación de este acontecimiento astronómico.