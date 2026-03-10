«El viajero demanda ese ‘lujo de la autenticidad’ que puede ofrecer A Estrada»

-Hace ya 10 años que pertenece al equipo de Booking y que vive y trabaja en Bilbao. ¿Cómo ha cambiado el mercado turístico allí en los últimos años?

-Bilbao ha experimentado un crecimiento significativo en turismo cultural, de negocios y de fin desemana. La ciudad se ha consolidado como un destino urbano de calidad, con más diversidad de alojamiento y servicios que hace unos años. Además, Bilbao se encuentra entre los destinos globales más populares para 2026 según las tendencias de reserva.

-¿Es Bilbao un destino de fin de semana, de eventos, de turismo cultural, o empieza aconsolidarse como algo más estable?

-Bilbao combina varios perfiles: fines de semana, eventos y turismo cultural son importantes, pero también estamos viendo estancias más largas vinculadas a trabajo, congresos y viajes combinados en el País Vasco.

-¿Y en términos generales, se nota una estacionalidad marcada o el turismo está cada vez más repartido a lo largo del año?

-Hay una reducción de la estacionalidad tradicional. Aunque el verano sigue siendo fuerte, otras épocas como Semana Santa, puentes y Navidad están cobrando relevancia y contribuyen a un turismo más estable durante todo el año. Y el Ministerio de Industria y Turismo lo confirma con sus datos oficiales, en 2025 ha destacado el aumento de llegadas fuera de la temporada alta en meses como noviembre, febrero, octubre, que han registrado cifras muy por encima de la media anual.

-En cuanto a Galicia, esta se está consolidando como destino turístico muy variado en los últimos años. ¿Cómo ve su evolución desde dentro del sector?

-Galicia ha mostrado un crecimiento constante, con un turismo más diversificado y una oferta que abarca tanto grandes ciudades como zonas rurales y de costa. La región tiene mucho potencial para seguir atrayendo viajeros interesados en naturaleza, gastronomía y cultura.

-Desde su posición en Booking, ¿cómo describiría el momento actual del mercado de los alojamientos turísticos en España?

-Diría que se mantiene muy dinámico. Tras los años de incertidumbre por la pandemia, estamos viendo una recuperación sólida tanto en destinos urbanos como en vacacionales, con una demanda que sigue creciendo y un interés notable de viajeros nacionales e internacionales.

-¿Sigue creciendo la demanda de pisos y alojamientos vacacionales o se empieza a percibir cierta saturación en algunos destinos?

-La demanda de alojamientos vacacionales sigue creciendo porque satisfacen necesidades reales en la industria turística. Sin embargo, las necesidades del sector turístico deben equilibrarse con los impactos secundarios en las ciudades y comunidades, por lo que nosotros siempre apoyaremos una regulación clara y de aplicación efectiva.

-¿Y cree que España se mantiene como uno de los destinos más atractivos del sur de Europa o está perdiendo competitividad frente a otros países?

-España se mantiene como uno de los destinos más atractivos del mundo, gracias a la diversidad de su oferta, su riqueza cultural, su gastronomía y su clima. De los 200 destinos más buscados globalmente en Booking.com, 32 son españoles, lo que demuestra que España sigue estando en la mente del viajero internacional, y que refleja la amplia diversificación de destinos dentro del país a la que hoy puede acceder el viajero.

-Y a nivel personal, como estradense que trabaja en una gran empresa del sector, ¿cómo ve el potencial turístico de A Estrada, o de otros concellos pequeños o rurales similares de la Galicia interior en el mercado actual?

-A nivel personal, veo un potencial enorme y, sobre todo, muy alineado con lo que el viajero actual está demandando. A Estrada y otros municipios del interior de Galicia representan perfectamente ese «lujo de la autenticidad» que busca quien quiere huir de las aglomeraciones. Desde mi perspectiva en el sector, creo que el reto y la oportunidad para estos concellos es seguir apostando por una oferta de calidad que preserve su identidad. El viajero que llega a estos puntos busca precisamente esa conexión real con el territorio. Si se logra digitalizar esa oferta y hacerla visible al mundo, el interior de Galicia tiene todo para convertirse en un referente de ese turismo pausado y regenerativo que tanto está creciendo.

-¿Trabajáis vosotros también en pequeños núcleos o pueblos o solamente en grandes ciudades?

-En España en concreto trabajamos con unos 200.000 alojamientos que van desde partners pequeños y hoteles independientes hasta grandes cadenas hoteleras.