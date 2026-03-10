Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada sobre traídas de agua en Forcarei

El Concello de Forcarei celebra esta tarde, a las 16.00 horas en el salón de actos municipal, una jornada gratuita para informar a las comunidades vecinales sobre el Plan Sanitario da Auga, el control de calidad, mantenimiento de instalaciones, obligaciones legales y subvenciones de las traídas de agua.

