Expansión industrial
Inversión de 13 millones para duplicar el polígono de Toedo
Redacción
El Concello de A Estrada continúa avanzando en la ampliación del polígono de Toedo con la adjudicación de la redacción del proyecto de expropiación, el paso previo para crear 157.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial. El alcalde estradense, Gonzalo Louzao, prevé que las obras de urbanización comiencen en 2027 tras una inversión de 13 millones de euros que duplicará casi la capacidad actual. Próximamente se convocará otra nueva reunión con empresarios locales para concretar la demanda real de parcelas y adaptar el diseño a sus necesidades, cuya fecha se hará pública en los próximos días. La superficie total bruta de este emplazamiento pasará así de 190.554 metros cuadrados a 347.239, lo que supondrá incrementar la capacidad actual en un 82%.
