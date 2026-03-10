«Flaquita» obtiene la plata en el Campeonato de España de Hamburguesas

La «Flaquita» de la hamburguesería Flaco de Santiago ha logrado la segunda posición en el Campeonato de España de Hamburguesas, tan solo cuatro meses después de su apertura.

El equipo capitaneado por Gonzalo Pose y Vanesa Gómez viajó estos días a Madrid para participar en la final de la competición nacional, en la que finalmente su apuesta consiguió la plata.

Además de Flaco, también acompañaron en este último esfuerzo algunos integrantes de la plantilla de Argentinos Burguer, ganadora del certamen en 2024 con la «Old School», lo que significa que este es el segundo podio del estradense.

«Estamos muy contentos, hay que tener en cuenta que es un negocio que acaba de abrir y que nuestra apuesta era sencilla. Esto demuestra que el cliente no necesita demasiadas florituras, solo calidad y una elaboración pensada», compartió el empresario, que prevé ahora mayor exposición para la marca compostelana.