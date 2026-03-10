Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Donación de sangre en Lalín viernes y sábado

Una unidad móvil de la agencia autonómica de donación de sangre se desplazará a Lalín el viernes y el sábado. Ubicada en la Praza da Igrexa, el primer día recogerá donaciones de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, mientras que el sábado funcionará de 10.00 a 14.00 horas.

