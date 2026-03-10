Industria de la madera
Destacan la proyección internacional de la carpintería Jar Novoa
redacción
El director de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Alfredo Fernández Ríos, destacó que el auge de la madera en la construcción está favoreciendo que cada vez sean más las empresas gallegas dedicadas al diseño y fabricación de mobiliario que trabajan en el canal contract. Fernández Ríos visitó en el polígono industrial de Botos, en Lalín, la carpintería Jar Novoa, especializada en la fabricación de muebles e interiorismo que, además del comprado particular, está también enfocada al sector contract con proyectos a nivel internacional en países como Portugal, Francia o Reino Unido.
Esta es una de las empresas beneficiarias de las ayudas de la Xera para la adquisición de maquinaria; unos apoyos con los que incorporó un centro de control numérico y un equipo de encolado, que le permitieron incrementar su capacidad productiva, reducir costes y mejorar la calidad y los acabados de sus productos. n
