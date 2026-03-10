Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso de fotografía y exposición con Anacos

Anacos Educativos sigue celebrando actividades por el Día de la Mujer, y prepara el curso de fotografía «Clorotipia. A vida nunha folla» para el sábado 28 de marzo. Este irá acompañado de la exposición «Señoras Imaginadas», de Marga Fraga.

