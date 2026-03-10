Día Internacional de la Mujer
Cuatro mujeres, un mismo orgullo
La Asociación Mulleres Rurais Avelina Valladares de A Estrada celebró ayer en la Casa das Letras la trayectoria de las estradenses Aurora Sánchez, Pilar Bernárdez, Carmen Oca y Anxos Pais
La Casa das Letras acogió ayer por la tarde la decimoquinta edición de la gala que organiza la Asociación Mulleres Rurais Avelina Valladares de A Estrada, en la que se homenajeó a las estradenses Aurora Sánchez Álvarez, Pilar Bernárdez Sanluis, Carmen Oca Aguiar y Anxos Pais Carbia por su trabajo, dedicación y trayectoria a lo largo de sus vidas.
La primera, Aurora Sánchez, fue una telefonista y encargada en la central telefónica estradense durante los años de la Guerra Civil, una figura emblemática en la localidad y referente para las mujeres de la época. La segunda, Pilar Bernárdez, es la voz al mando en el programa de Radio Estrada «O Recuncho da Lingua», que celebró este año su sexto aniversario y que cuenta con un público fiel y un gran calendario de actividades.
La tercera galardonada fue Carmen Oca, una artesana del cuero, vecina de Berres al igual que la anterior mencionada, que es una gran defensora del rural. Por último, la cuarta mujer en recibir su reconocimiento fue la edil de Desenvolvemento Rural e Actividade Agrogandeira del Concello de A Estrada, Anxos Pais, que agradeció junto a sus compañeras el reconocimiento a su labor.
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
- Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025