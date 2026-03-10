Cuatro mujeres, un mismo orgullo

La Casa das Letras acogió ayer por la tarde la decimoquinta edición de la gala que organiza la Asociación Mulleres Rurais Avelina Valladares de A Estrada, en la que se homenajeó a las estradenses Aurora Sánchez Álvarez, Pilar Bernárdez Sanluis, Carmen Oca Aguiar y Anxos Pais Carbia por su trabajo, dedicación y trayectoria a lo largo de sus vidas.

La primera, Aurora Sánchez, fue una telefonista y encargada en la central telefónica estradense durante los años de la Guerra Civil, una figura emblemática en la localidad y referente para las mujeres de la época. La segunda, Pilar Bernárdez, es la voz al mando en el programa de Radio Estrada «O Recuncho da Lingua», que celebró este año su sexto aniversario y que cuenta con un público fiel y un gran calendario de actividades.

La tercera galardonada fue Carmen Oca, una artesana del cuero, vecina de Berres al igual que la anterior mencionada, que es una gran defensora del rural. Por último, la cuarta mujer en recibir su reconocimiento fue la edil de Desenvolvemento Rural e Actividade Agrogandeira del Concello de A Estrada, Anxos Pais, que agradeció junto a sus compañeras el reconocimiento a su labor.