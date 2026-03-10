Conferencia de Noelia Moreau a escolares sobre el acceso al porno

La educadora social, sexóloga e agente de igualdad Noelia Moreau ofreció ayer en Lalín una charla sobre el impacto del acceso a la pornografía entre los jóvenes. A la conferencia acudieron alumnos de 6º de primaria del CEIP Xesús Golmar, actividad que repetirá hoy con otro grupo. PorNo(n) Educar es el título de la charla en la que esta especialista aborda estas cuestiones. Esta actividad se enmarca en el ciclo organizado por la Oficina de Igualdade del Concello de Lalín, financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.