El Concello culmina la mejora de servicios y palco en Breixa

El Concello de Silleda ha finalizado la remodelación de los aseos públicos y el palco de la música de la parroquia de Breixa. La actuación, financiada con cargo al Plan Máis Provincia de la Diputación de Pontevedra, ha supuesto una inversión de más de 28.000 euros.

Los trabajos han permitido renovar por completo los servicios existentes, que presentaban un notable deterioro. La intervención incluyó la demolición de la antigua construcción situada en la parte trasera del palco, levantada con bloques y cubierta de uralita, para sustituirla por una nueva de planta baja integrada en el entorno. En este nuevo espacio se habilitaron dos aseos, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida.

En cuanto al palco de la música, se acometieron labores de limpieza y acondicionamiento de la estructura, además del pintado del conjunto y la instalación de una rampa lateral para mejorar la accesibilidad. Desde el gobierno municipal subrayan que esta actuación da respuesta a una demanda histórica del vecindario, ya que las instalaciones anteriores presentaban importantes deficiencias y no cumplían con las condiciones actuales de accesibilidad y funcionalidad.

Una vez concluidas las obras, el Concello entregó las llaves de los renovados aseos a la directiva de la Asociación O Cruceiro de Breixa, encargada de gestionar las actividades sociales y festivas que se celebran en este recinto. La mejora permitirá reforzar el uso de este espacio público situado junto a la iglesia parroquial, uno de los principales puntos de encuentro de la vida social y festiva de Breixa, especialmente durante las celebraciones y actividades que se desarrollan a lo largo del año.