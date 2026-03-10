El Concello colabora con Cerdedo pola Sanidade Pública

La plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública mantuvo en la mañana de este lunes una reunión con el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, en la que ambas partes abordaron la situación del futuro servicio de ambulancia del 061 para el PAC de Cerdedo y otras iniciativas vinculadas a la atención sanitaria en Terra de Montes.

Desde el colectivo vecinal valoraron de forma positiva el encuentro, que habían solicitado previamente, y destacaron el clima de colaboración existente con el gobierno local. En este sentido, subrayaron que la futura dotación de una ambulancia para el Punto de Atención Continuada de Cerdedo supone «un gran avance» y recordaron que se trata de una reivindicación histórica en la zona.

Según señalaron, este logro es fruto del trabajo conjunto realizado en los últimos años por la propia plataforma, los diferentes partidos políticos y el propio alcalde.

Con todo, desde la plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública insistieron en que seguirán atentos a la evolución del proceso administrativo necesario para la puesta en marcha de la nueva ambulancia. «Aún quedan varios meses de trámites por delante», recordaron, señalando que el procedimiento comenzará previsiblemente en junio y podría prolongarse hasta el otoño.

Durante la reunión, los representantes de la entidad trasladaron también al regidor la iniciativa en colaboración con el alumnado del CIFP Ánxel Casal que pretende implicar directamente a la población en la respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria. Se trata de la organización de una jornada de formación gratuita en primeros auxilios dirigida a los vecinos de la comarca.

La propuesta fue bien recibida por el alcalde, que ofreció la colaboración del Concello para facilitar su desarrollo. Concretamente, cedió el pabellón municipal de deportes de Cerdedo en los últimos días del mes de mayo para el desarrollo de la actividad.

Además, según explicaron desde la asociación, Cubela se mostró dispuesto a asumir los gastos de manutención del alumnado, profesorado y del personal de TES Galicia que se desplace hasta Cerdedo para impartir la mencionada formación.

El objetivo es, pues, dotar a la población de herramientas básicas para actuar ante una emergencia sanitaria mientras llegan los servicios especializados, como una forma de intentar paliar las consecuencias de esperas por la ambulancia. Además de la población general, también asistirá alumnado de los institutos de Cerdedo y Tenorio.