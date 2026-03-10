El Concello adjudica por 62.000 euros las obras en el albergue de Sabucedo

El Concello da Estrada aprobó este lunes en junta de gobierno local la propuesta de adjudicación de las obras de rehabilitación del albergue turístico de Sabucedo, con el objetivo de que las instalaciones estén renovadas antes de la próxima edición de la Rapa das Bestas, que se celebra tradicionalmente el primer fin de semana de julio.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Rodiño Obras y Transporte S.L., que presentó una oferta de 62.478 euros para ejecutar los trabajos. El plazo previsto para la intervención será de tres meses, por lo que el gobierno local confía en que la reforma esté finalizada a tiempo para uno de los eventos más emblemáticos del calendario festivo gallego.

En este sentido, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, destacó que en las últimas semanas han ido tomando forma diversos proyectos vinculados a Sabucedo. «Varios proyectos para nuestra parroquia más internacional han ido tomando forma en las últimas semanas. Hoy el albergue fue protagonista de uno de los puntos del orden del día de la juna de gobierno, como recientemente lo fue la Carballeira do Campo do Medio con las obras adjudicadas por la Diputación de Pontevedra», señaló el regidor.

Además, Louzao explicó que ambas actuaciones se desarrollarán de manera paralela, lo que permitirá mejorar dos espacios clave para la localidad. «Son dos espacios, uno de uso turístico y otro de carácter natural, muy importantes para Sabucedo, tanto durante la celebración de la Rapa das Bestas como fuera de los días de fiesta. Esperamos, en todo caso, que estas dos iniciativas estén listas para la celebración de este año», afirmó.

Las obras previstas en el albergue, que constituye la única infraestructura turística de estas características en el municipio estradense, incluirán intervenciones tanto en el exterior como en el interior del edificio, situado junto a la carballeira del Campo do Medio. En el exterior se realizarán trabajos de limpieza y rehabilitación de las fachadas, que incluyen la apertura y sellado de juntas en la zona de cantería, así como la reparación de fisuras y la aplicación de pintura impermeabilizante en las áreas revestidas con mortero.

Asimismo, se procederá al sellado de la carpintería exterior, al lavado de la cubierta –incluyendo canales y bajantes– y al retejado del inmueble, sustituyendo las piezas dañadas. También se ejecutarán tareas de impermeabilización en la zona de encuentro entre la cubierta inferior y la fachada posterior, además de habilitar un desagüe para el foso del ascensor.

Por otra parte, en el interior del albergue se repararán los revestimientos afectados por la humedad, se sanearán paredes y techos deteriorados y se llevará a cabo un nuevo pintado general de las instalaciones.

El alcalde subrayó, además, que el objetivo del gobierno municipal es que la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo asuma la gestión del albergue en las mejores condiciones posibles. Según recordó, el colectivo que organiza esta conocida celebración es el que mejor conoce el potencial turístico de la parroquia.