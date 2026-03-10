Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco músicos actúan este sábado en Pukará

El Bar Pukará, de Silleda, reunirá este sábado, 14 de marzo, en concierto a los músicos lalinenses Vito da Silva, Diego ‘Sieiro’, Antón Ramos, Alberto Granja ‘KG’ y Sandra Fondevila. La actuación comenzará a las 23:00 horas, con entrada gratuita.

