Churrascada y bingo nocturno en A Somoza

La Asociación Vecinal A Somoza Nova organiza en la Casa-Escola una gran churrascada el próximo 21 de marzo a las 21.00 horas por 20 euros. Incluirá comida y bingo nocturno, y los interesados deben inscribirse con al menos 4 días de antelación, ya que hay plazas limitadas.

