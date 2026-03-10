Cae una banda de estafadores bancarios que actuó en Lalín

Una alerta que saltó en Porriño ha permitido a la Guardia Civil, concretamente a los equipos de esta localidad y del cuartel de Vigo, desarticular una activa banda dedicada a estafas y suplantaciones de identidad en entidades bancarias de toda España. Los detenidos, con residencia habitual en Cataluña, son un hombre que ingresó en prisión provisional y dos mujeres.

Todo se inició el 3 de marzo, cuando desde un banco de Porriño se alertó de la actitud sospechosa de una mujer que quería retirar 49.600 euros de una cuenta. Un dispositivo de vigilancia permitió observar a dos mujeres que actuaban de manera coordinada, lo que derivó en su arresto. Las pesquisas posteriores llevaron al presunto líder de la red, que solía trasladar a las arrestadas en coche hasta los bancos, que fue detenido en Mos.

En el registro del vehículo se hallaron ocultos 60 DNI originales de diferentes personas, extractos bancarios, prendas de ropa o 5.500 euros en efectivo. Parte del dinero podría corresponder a 6.000 euros defraudados en una sucursal de Tomiño (Pontevedra).

La investigación vincula a los detenidos con una treintena de delitos, entre consumados y en grado de tentativa, cometidos en solo 34 días en Móstoles (Madrid), Albacete, Barcelona, Benavente (Zamora), A Coruña, Ourense y diversas poblaciones de la provincia de Pontevedra, especialmente en el área viguesa: Porriño, Tomiño, Mos, A Guarda, O Grove, Ponteareas, Lalín, Salvaterra, Salceda de Caselas, Vilagarcía y Redondela. En concreto, se les imputan tres estafas consumadas que derivaron en 49.000 euros sustraídos de cuentas bancarias mediante DNI falsificados o sustraídos. Y otros 19 intentos de estafa en otras tantas oficinas por casi 100.000 euros .

La colaboración de los bancos, así como de la Policía Local de Porriño, de los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional, fue clave.