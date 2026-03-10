La autopista sufre cortes nocturnos por obras en Vedra y Silleda

La AP-53 registra cortes alternativos de tráfico por la instalación de dos nuevos pórticos de cierre de origen de peaje en las plazas de Vedra y Ponte, en Silleda. La actuación, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, obligará a desviar la circulación en horario nocturno hasta el 18 de marzo.

Los nuevos pórticos quedarán ubicados en el kilómetro 11,565, junto a la playa de peaje de Vedra, y en el 34,305, en las proximidades de la plaza de Ponte. Los trabajos comenzaron este lunes y se prolongarán, en principio, hasta las 7:00 horas del día 18. La intervención, ejecutada por Acega, afectará de forma sucesiva a ambos sentidos de la autopista, aunque nunca al mismo tiempo.

En concreto, las obras alcanzarán la calzada derecha, sentido Ourense, entre los kilómetros 1,95 y 15, y la izquierda, sentido Santiago, del 42,24 al 33,3. Las restricciones se aplicarán de lunes a viernes, siempre en horario nocturno, entre las 23.00 y las 7.00 horas, y no habrá afecciones en festivos.

Noticias relacionadas

El departamento estatal justifica estos cortes por motivos de seguridad, tanto para los operarios encargados del montaje como para los conductores que transiten por la vía durante los trabajos. El tráfico será desviado por la N-525, habilitada como itinerario alternativo en ambos sentidos.