Tráfico
La autopista sufre cortes nocturnos por obras en Vedra y Silleda
La instalación de dos pórticos obliga a desviar el tráfico por la N-525 hasta el 18 de marzo
Redacción
La AP-53 registra cortes alternativos de tráfico por la instalación de dos nuevos pórticos de cierre de origen de peaje en las plazas de Vedra y Ponte, en Silleda. La actuación, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, obligará a desviar la circulación en horario nocturno hasta el 18 de marzo.
Los nuevos pórticos quedarán ubicados en el kilómetro 11,565, junto a la playa de peaje de Vedra, y en el 34,305, en las proximidades de la plaza de Ponte. Los trabajos comenzaron este lunes y se prolongarán, en principio, hasta las 7:00 horas del día 18. La intervención, ejecutada por Acega, afectará de forma sucesiva a ambos sentidos de la autopista, aunque nunca al mismo tiempo.
En concreto, las obras alcanzarán la calzada derecha, sentido Ourense, entre los kilómetros 1,95 y 15, y la izquierda, sentido Santiago, del 42,24 al 33,3. Las restricciones se aplicarán de lunes a viernes, siempre en horario nocturno, entre las 23.00 y las 7.00 horas, y no habrá afecciones en festivos.
El departamento estatal justifica estos cortes por motivos de seguridad, tanto para los operarios encargados del montaje como para los conductores que transiten por la vía durante los trabajos. El tráfico será desviado por la N-525, habilitada como itinerario alternativo en ambos sentidos.
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
- Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025