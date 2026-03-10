Aupa Deza organiza el 14 una charla sobre espectro autista

El colectivo Aupa Deza organiza este sábado en A Bandeira una charla en la que la psicóloga Marlene Horna expondrá una formación sobre estrategias prácticas de apoyo para niños y jóvenes en el espectro autista.

Será en el auditorio Manuel Dopazo, de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas. La jornada está dirigida a familias y a profesionales, gratuita para socios de Aupadeza, y con un coste de 20 euros para los demás. Este viernes remata el plazo de inscripción.