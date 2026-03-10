A Bandeira
Aupa Deza organiza el 14 una charla sobre espectro autista
redacción
Silleda
El colectivo Aupa Deza organiza este sábado en A Bandeira una charla en la que la psicóloga Marlene Horna expondrá una formación sobre estrategias prácticas de apoyo para niños y jóvenes en el espectro autista.
Será en el auditorio Manuel Dopazo, de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas. La jornada está dirigida a familias y a profesionales, gratuita para socios de Aupadeza, y con un coste de 20 euros para los demás. Este viernes remata el plazo de inscripción.
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
- Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025