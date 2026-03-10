Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asamblea el 18 de los comuneros de Zobra

Los comuneros de Zobra celebran el próximo día 18 una asamblea extraordinaria en el local social de esta parroquia lalinense. En la sesión se elegirá una de las dos propuestas recibidas para la explotación de las conocidas como Casas das Minas, en A Trigueira, por un período de cinco años.

