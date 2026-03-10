Educación
La ‘agroinfluencer’ Flavia visita el CEIP O Foxo por el Día de la Mujer
El CEIP O Foxo recibió ayer la visita de Flavia Castro, responsable de la conocida cuenta de Facebook «Flavia. Horta da Casa», que reúne más de 30.000 seguidores, para celebrar el Día de la Mujer. La influencer de Berres cuenta en las redes sociales su día a día con sus animales, y en el centro educativo pudo hablar con los más pequeños de su trabajo como agricultora y ganadera, y también participó el proyecto del centro de este curso, Agrofoxo.
