Agolada acerca al alumnado la gestión vecinal del agua

Cerca de un centenar de escolares de Infantil y Primaria del CEIP Plurilingüe de Agolada participaron en un taller impulsado por la Diputación de Pontevedra para conocer de cerca cómo funcionan las traídas veciñais de agua, un modelo de gestión tradicional basado en la colaboración y el uso sostenible de los recursos. Asistió el diputado Javier Tourís.

La actividad, enmarcada en el proyecto A viaxe de Gotiña, buscó acercar al alumnado al recorrido del agua hasta las viviendas, así como explicar quién se encarga de su mantenimiento y qué papel desempeña la comunidad en su conservación. Combinó juegos y actividades prácticas adaptadas a cada etapa educativa. Los más pequeños realizaron ejercicios de filtrado, construyeron pequeños ríos y presas y trabajaron con dibujos y fichas. El alumnado de Primaria, por su parte, elaboró traídas caseras y participó en dinámicas para afrontar problemas similares a los que surgen en una red real.

Noticias relacionadas

La propuesta didáctica gira en torno a Gotiña, una billa de hierro convertida en personaje narrador, que guía al estudiantado por las distintas fases del proceso y subraya la importancia del agua como patrimonio colectivo ligado al rural gallego. La iniciativa se completa con un certamen escolar en el que Infantil podrá presentar murales y Primaria, maquetas o cómics sobre el ciclo del agua y la realidad de las traídas veciñais. El plazo de entrega de los trabajos permanecerá abierto hasta el 31 de marzo.