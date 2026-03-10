Educación ambiental
Agolada acerca al alumnado la gestión vecinal del agua
‘A viaxe de Gotiña’ divulga las traídas vecinales con talleres y la convocatoria de un concurso
Redacción
Cerca de un centenar de escolares de Infantil y Primaria del CEIP Plurilingüe de Agolada participaron en un taller impulsado por la Diputación de Pontevedra para conocer de cerca cómo funcionan las traídas veciñais de agua, un modelo de gestión tradicional basado en la colaboración y el uso sostenible de los recursos. Asistió el diputado Javier Tourís.
La actividad, enmarcada en el proyecto A viaxe de Gotiña, buscó acercar al alumnado al recorrido del agua hasta las viviendas, así como explicar quién se encarga de su mantenimiento y qué papel desempeña la comunidad en su conservación. Combinó juegos y actividades prácticas adaptadas a cada etapa educativa. Los más pequeños realizaron ejercicios de filtrado, construyeron pequeños ríos y presas y trabajaron con dibujos y fichas. El alumnado de Primaria, por su parte, elaboró traídas caseras y participó en dinámicas para afrontar problemas similares a los que surgen en una red real.
La propuesta didáctica gira en torno a Gotiña, una billa de hierro convertida en personaje narrador, que guía al estudiantado por las distintas fases del proceso y subraya la importancia del agua como patrimonio colectivo ligado al rural gallego. La iniciativa se completa con un certamen escolar en el que Infantil podrá presentar murales y Primaria, maquetas o cómics sobre el ciclo del agua y la realidad de las traídas veciñais. El plazo de entrega de los trabajos permanecerá abierto hasta el 31 de marzo.
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
- Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025