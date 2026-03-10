Los actores Quico Cadaval y David Perdomo presentarán en Lalín monólogos

Los actores gallegos Quico Cadaval y David Perdomo actuarán en Lalín en el marco del programa de artes escénicas Entre bambalinas, para público adulto. Ambas actuaciones se celebrarán en el Salón Teatro a las 21.00 horas con un precio de entrada de 5 euros, que se podrán aquirir en taquilla y en el consistorio.

O Monólogo de David Perdomo abre este ciclo el próximo día 27. El actor coruñés ofrece una sátira incisiva de la sociedad actual a través de personajes arquetípicos cargados de espontaneidad y franqueza. El humorista juega con la ruptura del hilo narrativo para sorprender al público con conclusiones inesperadas, sacándolo de su zona de confort sin que apenas se entere. Un monólogo fresco, atrevido y lleno de energía.

El 24 de abril le tocará el turno al actor y dramaturgo Quico Cadaval. 30 anos a contar historias de rodapé es el título del espectáculo en el que este ribeirense celebra tres décadas de oficio recorriendo los caminos de la memoria y de la imaginación con su inconfundible maestría narrativa. Sus espectáculos, definidos como teatro de la palabra, narración oral escénica o literatura live, mezclan cuento de lar, cabaré literario y teatro épico. El artista comparte con el público los secretos de su trabajo y lo invita a participar activamente, convirtiendo cada función en un espacio vivo, cambiante y profundamente humano.