La venta de motos se mantiene por encima de centenar al año en la zona

La matriculación de motocicletas en las comarcas volvió a ganar terreno el año pasado y consolidó la recuperación iniciada el anterior. Tras las caída de ventas registrada entre 2022 y 2023, el mercado cerró el último ejercicio con 107 altas, frente a las 101 de 2024 y las 79 de 2023, lo que confirma una tendencia de mejora, aunque todavía por debajo del máximo reciente de 2021, cuando se alcanzaron 115. Así, se mantiene el umbral superior al centenar de altas anuales.

La serie deja ver con claridad tres etapas. La primera fue la del fuerte despegue de 2021, curso posterior al inicio de la crisis sanitaria, cuando el conjunto comarcal pasó de 70 motos matriculadas en 2020 a 115. Después llegó una fase de ajuste, con 93 altas en 2022 y 79 en 2023. Por comarcas, Deza mantiene el mayor peso. Entre 2020 y 2025 sumó 364 unidades, frente a las 201 de Tabeirós-Montes. En el último ejercicio también lideró el balance anual, con 70 matriculaciones, por delante de las 37 de Tabeirós-Montes. En la práctica, esto supone que casi dos de cada tres motos dadas de alta en la zona durante este período se registraron en municipios dezanos. Los datos oficiales de la DGT se limitan a motocicletas y excluyen otros vehículos de dos ruedas como los ciclomotores.

El liderazgo comarcal se apoya sobre todo en Lalín, que con 198 matriculaciones acumuladas encabeza con claridad la clasificación y se sitúa como el concello con mayor volumen de altas en casi toda la serie. A continuación aparece A Estrada, con 176, confirmando el peso tractor de los dos grandes núcleos urbanos de ambas comarcas. Ya a más distancia se sitúan Silleda, con 97, y Vila de Cruces, con 51.

La evolución también muestra comportamientos desiguales. Lalín alcanzó su techo en 2021, con 40 matriculaciones, y desde entonces se movió en niveles altos, cerrando 2025 con 34. A Estrada siguió una pauta parecida: tocó máximo en 2021, con 36, cayó en 2023 y volvió a repuntar hasta 32 en 2025. Silleda, por su parte, ofrece una de las trayectorias más dinámicas, ya que tras bajar a 9 altas en 2023 remontó hasta 23 en 2025, su mejor dato. Los municipios más pequeños presentan una mayor irregularidad. Así, Forcarei cerró con 25 matriculaciones, mientras que Agolada sumó 7, Rodeiro registró 6 y Dozón, 5. .

Lalín se sitúa como el principal mercado de motos de ambas comarcas. En todo el período acumuló 198 matriculaciones. A Estrada es el segundo gran motor del mercado, con 176 ventas. Silleda ocupa la tercera posición del conjunto comarcal, con 97 motos matriculadas en el periodo por 51 en Vila de Cruces. En Rodeiro fueron seis, una menos que Agolada y Dozón cerró este balance con cinco altas. Por último, en Forcarei se contabilizan 25.

El parque total de motocicletas en las comarcas asciende a 3.729 unidades, con un claro liderazgo de los dos municipios de mayor peso demográfico y económico: A Estrada, con 1.234 motos, y Lalín, con 1.045. Entre ambos concentran más de la mitad del parque del área. Por detrás se sitúa Silleda, que alcanza 614 motocicletas y a continuación aparece Vila de Cruces, con 345, ya en un segundo escalón, mientras que Forcarei suma 188 unidades. En la parte baja del reparto figuran Rodeiro (130) y Agolada (120) y en Dozón hay 53.

Por comarcas, Deza reúne 2.307 motocicletas, lo que la sitúa claramente por delante de Tabeirós-Montes, con 1.422.

Xuntanza Impala Galega

La Xuntanza Impala Galega reunió ayer en Lalín a 75 máquinas de este icónico modelo de la marca Montesa. Como cada año la capital dezana se convierte en el centro de peregrinación para los amantes del modelo que se lanzó por primera vez al mercado en 1962 y su producción se mantuvo hasta la década de los años 80 del siglo pasado, con diferentes motorizaciones.

Los participantes se dieron cita en la Praza da Igrexa en torno a las 10.00 horas en una jornada extraordinaria para dar un paseo en moto y, como cada edición, el encuentro incluyó una ruta por la comarca, visitando los municipios de Agolada, Vila de Cruces y Silleda, con parada en Bascuas para un aperitivo. Ya de regreso a Lalín y tras un paseo por el núcleo urbano los asistentes se desplazaron hasta el hotel Pontiñas para degustar un cocido. En la sobremesa hubo sorteos y más sorpresas, siempre con el objetivo de los participantes de volver a verse de nuevo en Lalín dentro de un año. n