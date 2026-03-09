Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo y patrimonio

Roteiros de Lalín inicia en Ribadeo el Camiño do Norte

Participantes en la ruta de ayer, juntos en la localidad de Ribadeo.

Cuarenta personas del colectivo Roteiros de Lalín iniciaron ayer el Camiño do Norte en la localidad lucense de Ribadeo. El grupo completó en esta primera etapa un total de 19 kilómetros, hasta Vilamartín Grande, alcanzando el puerto de la hermosa villa de Ribadeo en una jornada soleada. La segunda etapa está programada para el próximo mes de abril, con el objetivo de alcanzar la localidad de Mondoñedo. Desde Roteiros se mostró la satisfacción de los participantes por haber iniciado el que es ya el cuarto Camino de Santiago. Esta ruta, la del Norte, fue declarada en 2015 Patrimonio de la Humanidad.

