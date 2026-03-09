Para reivindicar la igualdad: pancarta, historias reales y arte

El 8 de marzo dejó en las comarcas de Deza y Tabeirós una jornada de homenajes, reivindicación y memoria compartida. Desde los teatros municipales hasta las calles del casco urbano, pasando por proyectos que ponen rostro a trabajos invisibles, distintos municipios aprovecharon el Día Internacional de la Mujer para reconocer trayectorias y recordar que muchos de los avances actuales nacieron del esfuerzo de generaciones enteras.

En A Estrada, el acto central tuvo lugar por la tarde en el MOME, donde el Concello entregó el Premio Honorífico ao Traballo das Mulleres a las hermanas Pili, Ana y Marga Porto Carballo, durante décadas al frente del histórico restaurante y hostal A Bombilla. El encuentro reunió a vecinos, familiares y representantes municipales en torno a un reconocimiento que quiso destacar una trayectoria profundamente ligada a la vida social de la villa. No en vano, el establecimiento que regentaron durante tantos años fue mucho más que un restaurante: fue un lugar de encuentro, una cocina donde se forjaron recuerdos y un punto de referencia para generaciones de estradenses.

Las premiadas agradecieron el acompañamiento de familiares, amigos y clientes, muchos de los cuales quisieron estar presentes en una jornada especialmente emotiva. También recordaron a quienes iniciaron el camino antes que ellas, sus padres y sus tíos, subrayando que el negocio familiar es fruto del trabajo de varias generaciones.

Durante el acto intervino también la concejala de Servizos Sociais, Amalia Goldar, quien destacó a las homenajeadas como ejemplo de tesón, valentía y ejemplo del empuje femenino. El cierre corrió a cargo del alcalde Gonzalo Louzao, que subrayó historias como la suya ayudan a construir comunidad.

Mientras tanto, en Silleda, el Centro Cultural Vista Alegre acogió el acto institucional del municipio con motivo del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión se distinguió como (In)visible do 8 de Marzo a Lola Sangiao, presidenta durante más de veinte años del colectivo Vista Alegre. Su nombre se suma así al programa Invisibles, una iniciativa municipal que pretende reconocer la labor de mujeres que, muchas veces desde la discreción, sostienen durante años proyectos sociales y vecinales.

El encuentro tuvo un marcado tono emotivo. La música de Andrea Piano puso la banda sonora a la jornada, mientras que la alcaldesa Paula Fernández destacó la trayectoria de la protagonista, a quien definió como una mujer que supo dar un paso adelante cuando era necesario hacerlo. El acto incluyó además la inauguración de una muestra dedicada a las mujeres que forman parte del programa, con paneles que recogen sus historias y su contribución a la vida comunitaria. Al finalizar su intervención, la mandatario quiso también lanzar un mensaje de paz en este momento de convulsión política con un alto y claro «No a la guerra».

Por otra parte, en Lalín la efeméride tuvo un carácter más reivindicativo. Allí, el colectivo Azos Feminista convocó una movilización que recorrió las calles del centro de la villa. La marcha reunió a numerosos participantes que, entre pancartas y consignas, reclamaron igualdad real y denunciaron las desigualdades que todavía persisten.

Por su parte, en Rodeiro, el Concello presentó la campaña audiovisual «Ela tamén é Rodeiro», una iniciativa destinada a visibilizar el trabajo de mujeres cuya labor se centra en el cuidado y la atención a otras personas. En el, participaron Inés Vence, Sara Villanueva, Emilia Varela, María Delia García y Ángeles Pampín. Además, por la mañana también tuvo lugar una concentración.

Pero la igualdad no solo se reclama a través de actos institucionales, o movilizaciones con lemas y pancartas. Por la contra, otras formas de visibilizar a la mujer pueden ser el arte o la música. En concreto, el Teatro Principal acogió el sábado por la noche la función de ‘Alice Wants To’ dentro de la programación del 8-M en A Estrada. Mientras que en A Riala, también en la villa estradense, la formación Debiselas ofreció un concierto para animar el vemú.