La Xunta respalda proyectos energéticos en Cerdedo-Cotobade

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, analizó las necesidades energéticas del Concello de Cerdedo-Cotobade durante una reunión de trabajo mantenida con su alcalde, Jorge Cubela López.

En el encuentro también participó el director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila. Durante la reunión, la titular de Economía e Industria destacó el apoyo que la Xunta presta a los municipios gallegos en materia energética a través del Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

En el caso de Cerdedo-Cotobade, las ayudas concedidas tanto al Concello como a empresas y vecinos superan los 800.000 euros en los últimos quince años. Además, la Xunta ha colaborado con una aportación de 120.000 euros para el desarrollo de la futura red de calor del municipio, una infraestructura destinada a mejorar la eficiencia energética local.