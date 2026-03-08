Presentan a los vecinos las actuaciones para el núcleo de Mourelos

El gobierno local presentó a los vecinos de Mourelos el proyecto para la mejora de este núcleo de población que pertenece a la parroquia de Silleda. La alcaldesa , Paula Fernández Pena, junto con el resto de miembros del ejecutivo y el ingeniero del proyecto explicaron la actuación y se recogieron demandas.

El proyecto incluye el asfaltado de los tres accesos al lugar de Mourelos (dos de ellos desde la PO-205 y otro desde A Mera, a la altura de la N-525) así como el hormigonado del vial entre las viviendas. También redes de recogida de pluviales, la ejecución de varias zonas de cunetas transitables, así como la mejora del puente que atraviesa esta localidad. Y una demanda casi histórica en este núcleo: la demolición de una zona de piedra que dificulta el tránsito de vehículos hacia el río.

El Concello iniciará el procedimiento de contratación de los trabajos por anticipado para garantizar su ejecución este verano. En la licitación se incluirán como mejoras la remodelación de la fuente de Mourelos y la instalación de sistemas de sujeción de colectores de basura.