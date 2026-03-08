Maril acusa al Pena de perder 456.000 euros para Carboeiro

El PP de Sileda culpa en exclusiva a la alcaldesa, Paula Fernández Pena, y a su gobierno de la situación que padece el monasterio de Carboeiro, sin servicios y accesos. Para la formación de Ignacio Maril el ejecutivo tiene en su debe haber perdido fondos europeos y de administraciones supramunicipales por importe de al menos 450.000 euros, al tiempo que le imputa la falta de conexión eléctrica en el cenobio. Para los populares Pena esconde su responsabilidad culpando a Xunta y Diputación, cuestión que enmarca en un cálculo electoral, pero que nada beneficia a los vecinos.

Maril añade que la regidora se escuda en que el Concello no puede liderar ni intervenir en la puesta en valor del monasterio, algo que enmarca en unas «excusas» de que el inmueble no es municipal y recuerda que en consecuencia tampoco es un bien de la Xunta o la Diputación. El portavoz popular sostiene que que el futuro de Carboeiro debería pasar por una entente entre todas las administraciones que esté liderada por el ayuntamiento, ya que, de pronto, tiene la cesión del uso de la iglesia por parte del Obispado de Lugo hasta el año 2049.

Aforma Pena era a jefa de gabinete de la Diputación de Pontevedra cuando se «gardou nin caixón» un proyecto valorado en más de 800.000 euros para mejorar la conexión viaria con el monasterio y para dotarlo de energía eléctrica con una red soterrada en las cunetas de los accesos o que ya en este mandato rechazó las constantes ofertas del organismo provincial para cofinanciar al 50% la conexión energética. Maril también responsabilizó a la regidora de la segura pérdida de otros 400.000 euros al amparo del Plan de Sostibilidade Turística, cuyo plazo de justificación vence el 31 de mayo, por lo que, dijo, no fue capaz de activar estas acciones ni antes ni ahora.

Por otro lado, agradeció la labor de la Xunta en la recuperación de las dos imágenes de San Lucas y San Juan expoliadas del tímpano del cenobio. Cree que podrían recolocarse en el monasterio cuando esté totalmente recuperado.