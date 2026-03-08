Manifestación de Azos Feministas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La asociación Azos Feministas convoca esta mañana en Lalín una manifestación con motivo del Día de la Mujer. Dará comienzo al mediodía en el Kilómetro 0 de la villa y recorrerá varias calles del centro urbano. La organización contará en esta ocasión con el acompañamiento de Mulleres Bravas, con las que luego compartirán una comida. n

