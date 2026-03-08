Manifestación de Azos Feministas

La asociación Azos Feministas convoca esta mañana en Lalín una manifestación con motivo del Día de la Mujer. Dará comienzo al mediodía en el Kilómetro 0 de la villa y recorrerá varias calles del centro urbano. La organización contará en esta ocasión con el acompañamiento de Mulleres Bravas, con las que luego compartirán una comida. n