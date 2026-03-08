Linajes y fortalezas (1613)

Esta es una crónica privada redactada por Manuel de Toubes, señor de Cristimil, atendiendo a la solicitud de su primo, el escribano Gregorio Núñez de Taboada, propietario de la Casa de Bendoiro. Por su contenido, representa una fuente de valor incalculable para conocer la historia de la Tierra de Deza y las familias nobles que marcaron el devenir de esta tierra. La versión conservada es una copia de un original de 1613 que se custodiaba en Bendoiro. Curiosamente, este texto se guardaba junto a un Apeo o Pesquisa fechado el 5 de mayo de 1491; dicho expediente documentaba una investigación oficial sobre el deslinde de tierras y derechos de propiedad que enfrentó al Conde de Monterrey con los hidalgos locales.

El valor de esta carta reside en que documenta múltiples casas solariegas, castillos y fortalezas de los que apenas se tenía registro, aportando incluso descripciones detalladas de sus escudos de armas. El autor realiza un exhaustivo recorrido por la identidad de la comarca: explora el origen del nombre Deza, detalla su extensión, sus recursos naturales, el número de parroquias y castros, y los ríos que vertebran el territorio.

En el ámbito histórico, el texto rescata episodios clave como el asesinato del arzobispo de Santiago, don Suero de Toledo, en 1366, y la Guerra de Chapa. Asimismo, ofrece una extensa genealogía de la nobleza local y menciona fortificaciones desaparecidas, como el Castillo de Paradela en Vilatuxe, del cual no se conservan hoy ni restos físicos ni memoria documental, salvo por este valioso testimonio.

Transcripción en lenguaje actual de la Carta de Manuel de Toubes Tocante a los Hidalgos (Bendoiro, 1613). Le agradezco mucho su carta. Me complace que quiera encargarme asuntos de su agrado o servicio, y con gusto lo haré siempre que surja la ocasión. Después, fui a casa de mi primo Gregorio Núñez de Taboada. Él comparte su misma afición por conocer los árboles genealógicos e historias familiares de esta comarca y de otros lugares. Me ha dicho que se encargará del asunto y lo preparará lo mejor que pueda. Esta Tierra de Deza tiene seis leguas de largo y tres de ancho, y actualmente pertenece al Conde de Lemos. El nombre de Deza proviene de un capitán llamado Decio, quien se refugió en estas tierras con un gran número de hidalgos y se defendió valientemente de sus enemigos. Cuenta con cincuenta y dos parroquias, cada una con su castro y fortaleza donde se protegían hasta que finalmente se alcanzó la paz. Tomó como escudo el nombre de su capitán, llamándose Deza. En algunos epitafios y en documentos antiguos de Orense, Santiago y Chapa, se encuentra la expresión «Deza avante», que era el lema utilizado por aquel capitán en su época.

La tierra de Deza no es ni de alta montaña ni de ribera, sino una fuente de todo tipo de suministros. Por el medio de ella pasan dos ríos, el Deza y el Asneiro. Es rica en frutas de toda clase, carnes y posee la mejor zona de caza de este Reino. Está regada por ríos caudalosos y abundantes manantiales; si se escribiera sobre las grandezas de este Reino, habría mucho que decir sobre esta tierra. Gracias a aquel capitán y regente, la zona quedó poblada de nobles; hoy cuenta con setenta hidalgos que se mantienen de los frutos de esta tierra y de un poco de vino de Ribadavia. A continuación, quiero tratar primero sobre mi propio linaje: los Taboada. Los señores de la Casa de Taboada afirman que nosotros descendemos de su linaje, mientras que nosotros sostenemos que ellos descienden del nuestro, que es el Pazo do Cello, ubicado en la parroquia de San Martiño do Cello. Esta casa solariega existe desde hace más de trescientos años.

El primer señor del que tenemos memoria fue Gonzalo Taboada, hace unos doscientos años; poseía diez sinecuras (beneficios eclesiásticos) en esta tierra, las mismas que hoy conservan sus descendientes. Su hijo fue Vasco Taboada, quien ejerció como Pertigueiro de esta región en nombre de la Iglesia de Santiago. De este Vasco Taboada descendió Gómez Taboada, también conocido por el nombre de «Ceita Magadeus». Fue señor de los cotos de Sanxurdo, Cristimil y Porreiros, con plena jurisdicción civil y criminal (mero y mixto imperio). Residía en el Castillo de Vilaboa, dentro de su jurisdicción, y estuvo casado con una hija de Nuño Crespo da Liñeira, quien era castellano del Castillo de Mellid y señor del Pazo da Liñeira (casa solariega muy conocida, situada en la parroquia de San Cosme de Igonde, en la tierra de Abeancos). Este Gómez tuvo por hijos a Álvaro Taboada y a mi bisabuelo, Alonso Núñez de Taboada.

Este Álvaro fue el padre de Gómez Taboada, aquel caballero de gran valor que libró la guerra en Chapa contra el Conde de Altamira. De la unión de este Gómez con Ana Mosquera nació Vasco Taboada Mosquera, quien es el actual señor de la Casa de Liñares y del coto de Sanxurdo. Este coto, junto con los otros ya mencionados, es tan antiguo que se desconoce su origen o qué rey otorgó el privilegio sobre ellos; se cree que fueron ganados por la fuerza de las armas, a punta de lanza. Retomo la historia de mi bisabuelo, Alonso Núñez de Taboada, quien contrajo un matrimonio honroso con doña Clara Rodríguez de Deza. Ella era hija de García Rodríguez Deza, quien fue señor de esta tierra y la perdió a raíz de un suceso trágico: la muerte del arzobispo don Suero y del deán de Santiago, don Pedro Álvarez. Aquel crimen, ocurrido un día de San Pedro de junio, fue cometido por sus primos Fernando Pérez Churruchao y Gonzalo Gómez Gallinato, siguiendo órdenes y en presencia del rey don Pedro, quien huía hacia Inglaterra escapando del rey don Enrique. Algunos tachan a los Churruchaos de traidores por haber matado al arzobispo, pero es un error, pues lo hicieron por mandato de su propio rey, tal como consta en la Crónica del rey don Pedro, en la página doscientas seis.

Tras estos hechos, don Fernando de Castro, hijo de don Pedro de Castro, quedó como administrador del arzobispado y gobernador de toda España. Este se fue retirando hacia la ciudad de Lugo ante el avance del rey don Enrique, donde finalmente pactaron treguas. Don Fernando estaba casado con la hija del rey don Alfonso XI, hermana del rey don Pedro.

De esta forma se perdieron las tierras de Deza, Trasdeza, Abeancos, Montes, Valdequireza, la mitad de Santiago y otras muchas jurisdicciones que pertenecían a estos caballeros. Tras la muerte del rey don Pedro, el rey don Enrique adjudicó todas estas tierras a la Iglesia de Santiago. Esta, a su vez, las entregó en préstamo a Lope Sánchez de Ulloa, señor de la Casa de Ulloa, quien poseyó Deza y Trasdeza. Posteriormente, la tierra de Trasdeza fue entregada al Conde de Altamira, y la de Deza a su hijo, don Sancho I, Conde de Monterrey. Finalmente, esta última pasó al Conde de Lemos, mi señor, debido al parentesco entre ambas casas. ¡Desdichados de nosotros, pues estas tierras deberían habernos pertenecido!

De mí mencionado bisabuelo nacieron varios hijos: uno fue Alonso Núñez de Taboada, mi abuelo, quien se casó con Leonor Vázquez de Temes. Ellos fueron los padres de Manuel de Toubes, mi padre, quien estuvo casado con mi madre, María Varela, hija de Pedro Varela de Camba, señor del coto y de la casa solariega de Cristimil.

Otro hijo fue Gregorio Núñez de Taboada, señor del Pazo de Remil y de la Casa de Bendoiro, que son ambas casas solariegas. De este Gregorio descendieron Alonso Núñez de Taboada y Gonzalo Gutiérrez de Taboada. Este último fue el padre de otro Gregorio Núñez de Taboada, quien es pariente de Alonso Saco de Taboada y de Gómez Taboada do Carreo, marido de Urraca Rodríguez de Montaos. Este Alonso Núñez de Taboada, casado con Margarita López, tuvo como hijos a Gregorio Núñez de Taboada (quien fue impresor de este Reino), a Gonzalo Taboada y a Alonso Saco. Por su parte, Gómez Taboada do Carreo, casado con Urraca Rodríguez, tuvo un hijo también llamado Gómez. De este segundo Gómez y de su mujer, Inés Pérez, descendieron Vasco Taboada Churruchao y sus hermanos, todos ellos hidalgos de gran fortuna y señores de la Casa de Brenzos, que es una casa solariega. Existen muchos otros hidalgos que pertenecen a este mismo tronco familiar, pero para mencionarlos a todos se necesitaría una enorme cantidad de papel y tinta.

Las casas de los Taboada son el Pazo do Cello y el Castillo de Vilaboa. Por su parte, las de los Deza y los Churruchao son el Castillo do Carrio, la Torre de Rolán, la Torre de Anzo y el Castillo de Paradela. Este último se encuentra en la parroquia de San Lorenzo de Vilatuxe, construido sobre el río Deza; por el otro lado lo rodea otro río, de modo que solo se puede acceder a él por una pequeña franja de tierra. El señor de este castillo es el mencionado Gregorio de Taboada Núñez y sus hermanos, mis primos.

Nuestras armas (escudos de armas) son las siguientes: Los Deza y Churruchao tienen un castillo sobre el agua, con truchas debajo y dos conchas a los lados, debido a que son originarios de la ciudad de Santiago. Los Taboada tienen ruedas, barras, tablas y calderos.

Hago constar que el coto de Cristimil me pertenece por completo. La mayor parte del de San Xurdo es de Vasco Taboada y Mosquera, y el resto pertenece al citado Gregorio Núñez y a Gonzalo Taboada. Mi mujer, Mencía López, es hija de Cristóbal Gondín y descendiente de los linajes de los López de Soutolongo, los Gil, los Salgado y los Gondín.

La sucesión es la siguiente: Fernando López, señor de la Casa de Soutolongo, una antigua casa solariega, tuvo por hija a otra Mencía López, quien se casó con Gil Ares «el Viejo». Ellos fueron los padres de Gil Ares, quien a su vez tuvo como hijo a López Gil. Este último se casó con Beatriz Salgado, hija de Gómez Gondín Salgado, vecino de Monterroso. De este matrimonio nació mi suegro, Cristóbal Gondín, un hidalgo principal cuyas hijas están emparentadas por matrimonio con muchos otros hidalgos de esta comarca. Las armas (escudo) de los Gondín consisten en un escudo que representa a un hombre armado junto a un castillo.

La casa de los Gil se encuentra en las montañas de León, a media legua de la casa de los Negrejos. Aunque este linaje es muy antiguo en la tierra de Deza, no poseen aquí una casa solariega propia; sin embargo, es bien sabido que de su casa desciende el Condestable de Castilla.

Existe también el linaje de los Barreiro, iniciado por Vasco Barreiro, hijo de Antón de Oirós. De este Vasco nació Vasco de Monteagudo, quien se casó con una señora de la casa de Ulloa; de ellos descendió Pedro Ojea de Albán. Pedro tuvo dos hermanas: Urraca Rodríguez, casada con el mencionado Gómez Taboada do Carreo, y otra que casó con Vasco de Traspenas, lugar donde reside Andrés Sánchez de Traspenas. Actualmente, esta casa pertenece a Gómez Gondín de Ulloa, quien desciende de los Gondín y Salgado de Monterroso, y es la conocida como casa de Pedroso. La mencionada Casa de Soutolongo es una casa solariega muy antigua. Actualmente la posee Alonso Gondín «el Mozo», aunque cerca de allí vive también otro Alonso Gondín «el Viejo». Esta casa permaneció en pie tras la guerra de las Comunidades. Se dice como algo cierto que este linaje desciende de los reyes de Francia; por ello, también se les conoce como Infanzones.

El primer antepasado del que tenemos noticia es el citado Fernando López. De él nacieron Pedro López y Álvaro López. Pedro se casó con Inés Vázquez Varela, hija de Vasco Lanzo y prima hermana de Jorge Varela de Quindimil «el Viejo». Pedro e Inés tuvieron como hijos a: Alonso Gondín, Álvaro López, Pedro López, Teresa Sánchez, quien fue la primera esposa de mi padre y Margarita López, esposa de Alonso Núñez de Taboada. Se casó con Isabel Bermúdez de Sotomayor, hija de Esteban Bermúdez. Tuvieron como hijos a Pedro López de Sotomayor, Esteban Bermúdez, Juan López y Alonso López. Este linaje está vinculado a la Casa de Sesto y a la Casa de los Bermúdez de Castro. Del mencionado Pedro López, casado con Margarita Ventosa (hija de Álvaro Ventosa y Leonor Salgado), nació Alonso López Gondín «el Mozo», actual señor de la Casa de Soutolongo. Del mismo linaje de Cristóbal Gondín, señor de la Casa de García Sánchez (junto a la Torre de Lalín), descienden otros hidalgos, como Pedro Fernández Gil, vecino de Filgueiroa, en la parroquia de Don Ramiro.

También pertenece a esta estirpe Pedro Ojea de Albán, señor de la Casa de Lamela, quien desciende de los Gil y de la Casa de Villarinos, junto con los Villamarín. Gutiérrez Noguerol estuvo casado con Inés Pérez de Albán, de la Casa de Villamarín, y tuvieron por hijo a Pedro Ojea de Albán «el Viejo». Este Pedro tuvo ocho hijos: Gonzalo Gutiérrez, Rodrigo Noguerol Fernández, de quien descienden el señor Pedro Ojea de Camba y Juan Pérez de Villamarín, Pedro Ojea de Albán, de quien descienden Jácome Ojea y María Rodríguez, Ares Mosquera, antepasado del citado Pedro Ojea y otros. Este Pérez Mosquera era hijo de Inés Pérez, quien casó con Ares Gil (del mismo linaje de los Gil). De este matrimonio nacieron Pedro Ojea de Albán, la madre de Vasco Taboada do Carreo y otros. Todos ellos portan las armas de los Gil, los Mosquera y los Villamarín, todas ellas casas solariegas conocidas.

La Casa de Cercio es una casa solariega conocida, y su señor es Andrés Sánchez de Traspenas. Él desciende de la Casa de Traspenas, de la de Pedroso y de la Casa de Somoza (ubicada en la tierra de Lemos). Su genealogía es la siguiente: Vasco de Traspenas estuvo casado con una hija de Vasco Varela de Pedroso; ambos fueron padres de Gonzalo Sánchez, quien se casó con Constanza Sánchez de Somoza y Rubián, originaria de Lemos. De este matrimonio nació el mencionado Andrés Sánchez.

Existen otros linajes, como los Froiz, quienes fueron señores del coto de San Vicenso. Actualmente, la mitad de dicho coto pertenece a Gregorio Rodríguez de Deza, hijo de Vasco Rodríguez de Deza. Este Vasco era hijo de Sancho López de Deza, quien a su vez fue hijo de Pedro López Deza, todos ellos hidalgos de antiguo linaje.

Sancho López de Deza estuvo casado con Isabel Sánchez de Ulloa, hija de Alonso Froiz (señor de la mitad del citado coto de San Vicenso) y de una señora del linaje Sánchez de Soutolongo. Debido a este matrimonio, el apellido Froiz se perdió en esta rama familiar. Hubo otro caballero llamado Jácome Froiz, de quien descendió Suero Froiz, y de este último nació Jácome Froiz do Porto do Alle. Su nieto es el mencionado Pedro Froiz Gil; todos ellos son hidalgos conocidos y tienen por armas (escudo) las flores de lis.

La Casa de Cobas perteneció a Gómez de Bóveda, hijo de Novoa y de Suero Rodríguez, ambos hidalgos conocidos. El citado Gómez se casó con Beatriz Salgado de Araujo, hija de Baltasar y descendiente de la Casa de Araujo, situada cerca de Portugal. De este matrimonio nació Baltasar Salgado, quien se casó con una hija de Gómez Taboada y hermana del mencionado Vasco Taboada.

Existe otro linaje de los Taboada que son originarios de la zona y tenían su casa junto a la Iglesia de Taboada. Muchos de ellos viven actualmente en San Esteban de Barcia. Aunque se puso en duda su hidalguía, obtuvieron una Carta Ejecutoria que los ratifica legalmente como hidalgos; actualmente son Gómez Taboada de Barcia, Jorge, Juan y Alonso Taboada.

Quedan muchos otros hidalgos que son ramas de los troncos familiares ya mencionados, pero se necesitaría mucho papel y tinta para registrarlos a todos, pues suman unos setenta en la tierra de Deza. Aseguro a Vuestra Merced que en ninguno de ellos —ni en sus padres, abuelos o bisabuelos— existe rastro de sangre mora, judía ni plebeya; todos son hidalgos de sangre. Lo afirmo con seguridad porque lo he extraído de numerosos documentos antiguos y de una Probanza realizada en el año 1491 en esta tierra de Deza. Aquel pleito enfrentó al Conde don Sancho de Monterrey con los hijosdalgo locales sobre la exención de impuestos de los lugares que no tributaban al Conde y sobre las casas solariegas antiguas. En dicho proceso se presentaron 18 testigos que declararon bajo juramento sobre hechos de los que se tenía memoria desde hacía 80 años; yo poseo una copia de aquel documento, además de otros papeles antiguos. En la tierra de Trasdeza se encuentra la Casa de Penalta, en la parroquia de Graba, que cuenta con muy pocos descendientes. También está la Casa de los Gómez y Rodríguez de Costela, la cual se encuentra actualmente en manos de alguien que no pertenece a ese linaje. En la tierra de Abeancos, se halla la Casa de los Varela.

