A Estrada no tiene mar, pero eso no fue impedimento para que la parroquia de San Xorxe de Cereixo celebrase su primera edición de la Festa do Marisco, una cita gastronómica que reunió a unas 200 personas en el local social para disfrutar de un menú cerrado con sabor a costa.

Aquí no hay playa, pero hay marisco

A partir de las dos de la tarde comenzaron a llenarse las mesas. Vecinos, familias y amigos se acercaron para disfrutar de una mariscada conformada por lagostinos a la plancha y paella, acompañados de vino, refrescos, pan, postre y café.

La comida dio paso a una tarde igualmente animada. A las cinco comenzó el bingo, una de las actividades más esperadas de la jornada. Entre risas y expectación, los participantes fueron optando a distintos premios, desde electrodomésticos hasta cenas, comidas o jamones, lo que mantuvo el ambiente festivo durante varias partidas.

Además, la música también tuvo su espacio en la celebración. El grupo Os Pereiriños se encargó de poner ritmo a la tarde, animando a los asistentes y contribuyendo a alargar una jornada marcada por el buen ambiente.

De este modo, la primera edición de la Festa do Marisco de Cereixo dejó muy buen sabor de boca entre los asistentes. Una propuesta que llevó el sabor del mar a una aldea de interior y que, visto el respaldo del público, podría convertirse en una nueva cita en el calendario festivo de la zona.