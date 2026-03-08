Política
Forcarei indemnizará a la trabajadora social
Redacción
El Concello de Forcarei reivindicó este 8 de marzo su compromiso con la igualdad «real» coincidiendo con una reciente sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Pontevedra, que condena a la administración municipal por discriminación laboral hacia una trabajadora social durante el mandato de la anterior alcaldesa socialista, Verónica Pichel. Según el Concello, el fallo judicial concluye que se le denegaron derechos retributivos básicos sin base técnica. Como consecuencia, el tribunal fija una indemnización de 3.000 euros por daños y perjuicios. Desde el gobierno local señalaron que el caso refleja la necesidad de avanzar hacia una igualdad efectiva también en el ámbito laboral y reiteraron su compromiso con una gestión municipal que respete los derechos de los trabajadores.
