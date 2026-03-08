Sociedad
Encuentro de antiguos alumnos del colegio de Prado
El reencuentro de los que fueron compañeros de pupitre es un buen motivo para juntarse en torno a una mesa y recordar aquellos años. Medio centenar de exalumnos del colegio público de Prado, nacidos entre 1968 y 1970, se citaron ayer por primera vez para compartir mesa y mantel en el restaurante Airiños de Noceda en una jornada repleta de recuerdos y con un extraordinario ambiente.
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- El ataque de un perro Shar pei en Vigo suelto y sin bozal deriva en una indemnización de 13.400 euros
- Oportunidad de negocio por 85.000 euros: se vende albergue en el Camino de Santiago
- Siete empresas compiten con Vitrasa por el nuevo contrato del autobús en Vigo de 468 millones de euros: Alsa, Arriva o la lusa Barraqueiro