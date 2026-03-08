Encuentro de antiguos alumnos del colegio de Prado

El reencuentro de los que fueron compañeros de pupitre es un buen motivo para juntarse en torno a una mesa y recordar aquellos años. Medio centenar de exalumnos del colegio público de Prado, nacidos entre 1968 y 1970, se citaron ayer por primera vez para compartir mesa y mantel en el restaurante Airiños de Noceda en una jornada repleta de recuerdos y con un extraordinario ambiente.