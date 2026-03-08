Desaparece una octogenaria en Soutolongo (Lalín)

Una vecina del lugar de Ludeiro, en la parroquia lalinense de Soutolongo, desapareció en torno a las 13.00 horas del domingo y por el momento no ha sido localizada. María González Couto, de 80 años de edad, reside con dos hermanos también solteros en esta aldea y padece alzhéimer. Nada más darse la voz de alarma de su desaparición se montó un operativo que se mantenía activo al cierre de esta edición sin que se diese con el paradero de la octogenaria. Fue un vecino el que contactó con el 112 poco antes de las 16.00 horas para comunicar que la señora habría salido de su casa sobre la una de la tarde.

En la búsqueda participan efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Emerxencias de Lalín y voluntarios de la agrupación de Protección Civil. Hasta la zona también se acercó el concejal delegado de Seguridade Cidadá, Pablo Areán, quien asegura que no existen pistas contundentes que puedan aportar conclusiones acerca del paradero de María González. Uno de sus hermanos comentó que quizá pudiese haber ido caminando hacia una zona próxima, pero esta indicación no ha servido para localizar a la desaparecida. Además de los profesionales de las fueras de seguridad o de Protección Civil, en torno a las 20.00 horas se sumaban al operativo profesionales de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) que emplearon cámaras térmicas para tratar de aportar pruebas sobre el paradero de la nonagenaria, aunque sigue sin haber la mínima pista relevante en el operativo. Asimismo, se incorporaron al dispositivo el Grupo Especial de Localización y Rescate, con perros especializados, y la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de la Axega, que se suman a las tareas de rastreo de la zona.

Labores rastreo por caminos de la aldea. / Cedida

A pesar de su enfermedad y que está operada de las dos caderas, la señora tiene un estado físico razonable y camina con bastante rapidez para una persona de su edad. De complexión delgada, tiene el pelo corto y llevaría puesto un mandil.

Durante estas horas se peinaron la totalidad de las viviendas de Ludeiro (algunas, como acontece en las aldeas, ya abandonadas o deshabitadas) y también pistas y caminos del entorno de la vivienda de la desaparecida. En el núcleo de población de Ludeiro residen poco más de una treintena de personas.